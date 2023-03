Une manifestante aux seins nus interrompt Avril Lavigne sur la scène aux Prix Juno

Une manifestante aux seins nus est brièvement montée sur la scène de la cérémonie des Juno, lundi soir à Edmonton.

• À lire aussi: Des activistes véganes vident des pintes de lait sur le plancher d’épiceries pour manifester contre l’industrie laitière

La scène s’est produite alors que la chanteuse Avril Lavigne s’adressait à la foule, parlant de l’importance de la cérémonie et de la première fois qu’elle a reçu un Juno il y a une vingtaine d’années.

Getty Images via AFP

Avril casually telling the topless streaker to gtfo #JUNOS 😆 pic.twitter.com/L3aaSMXzcG — Arianna (@Arianna483) March 14, 2023

La chanteuse a continué son discours pendant quelques secondes, avant de perdre patience. «Fous le camp! Fous le camp, salope (Get the fuck away bitch)», a-t-elle lancé tandis que deux gardiens de sécurité s’amenaient pour escorter la femme plus loin.

• À lire aussi: Elles lancent de la soupe sur un tableau de Van Gogh au nom de l'environnement

Getty Images via AFP

Vêtue seulement d’un pantalon rose et d’un foulard dans les cheveux, la manifestante arborait des messages écrits à l’encre noire sur la peau. L’un d’eux appelait notamment à «sauver la ceinture verte», vraisemblablement en référence aux demandes de promoteurs qui veulent construire dans des territoires protégés autour de Toronto.

Getty Images via AFP

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s