Voici pourquoi Morgan Freeman portait un gant noir aux Oscars

Présent sur scène lors de la 95e cérémonie des Oscars dimanche soir, Morgan Freeman portait un gant à la main gauche, ce qui a intrigué plusieurs téléspectateurs.



Lorsqu’il est monté sur scène, en compagnie de l’actrice Margot Robbie, pour souligner les 100 ans du studio Warner Bros., l’acteur de 85 ans portait un gant noir à la main gauche.

Ce n’était cependant pas la première fois qu’il enfilait un gant de la sorte pour une sortie en public, comme en fait foi cette photo captée en février 2022.

La raison pour laquelle Freeman porte un gant noir est bien simple: il a été grièvement blessé dans un accident de circulation en 2008.



Lors du terrible accident, qui a failli lui coûter la vie, des pinces de désincarcération ont dû être utilisées afin de l'extraire de son véhicule, rapportait alors The Guardian.

L’acteur de Shawshank Redemption ne s’en est pas sorti indemne. Les nerfs de sa main gauche ont été gravement endommagés, ce qui cause désormais la paralysie de ce membre.

Il porte donc un gant de compression afin de faciliter la circulation sanguine.



«​​J'ai subi des lésions nerveuses et ça ne s'est pas amélioré. Je ne peux pas la bouger», affirmait-il déjà à People, en 2010.



Des rumeurs ont déjà couru à l’effet que le légendaire acteur s’était fait amputer la main, mais elles sont non fondées.

Il a souvent été aperçu sans gant, comme par exemple sur cette photo datant de février 2020.

