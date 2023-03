La comédienne québécoise Louisette Dussault rend l'âme à 82 ans

La comédienne Louisette Dussault, qui a marqué les Québécois avec son rôle de La souris verte, est décédée mardi à l’âge de 82 ans, a annoncé l’agence Ixion communications.

«C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre très chère Louisette Dussault. Le 14 mars à 16h, cette grande dame de théâtre nous a quittés paisiblement à l’âge de 82 ans, entourée de ses filles», a-t-on annoncé par communiqué.

Originaire de Thetford Mines, Louisette Dussault a fait son entrée à l’école nationale du Théâtre du Canada en 1961. C’est ce qui marque le début d’une grande passion qui propulsera une carrière qui s’est étalée sur six décennies.

Une autre nous quitte. Elle était bien plus qu'une "Souris verte". À jamais dans nos coeurs d'enfants et de grands. Au revoir belle et engagée Louisette Dussault. pic.twitter.com/XHpdZoih0R — isabellecraig (@isabellecraig) March 15, 2023

Mme Dussault s’est épanouie à la fois au théâtre et aux petit et grand écrans, multipliant les projets tant comme comédienne que réalisatrice ou metteuse en scène.

Si plusieurs retiennent son rôle de La souris verte tenu pour plus de 750 éditions de cette émission pour enfants présentée à Radio-Canada entre 1964 et 1971, il n’en demeure pas moins que plusieurs générations ont pu admirer son talent, la comédienne ayant continué à apparaître dans des séries jusqu’en 2012-2013, avec des rôles dans Trauma et L’auberge du chien noir.

SIMON CLARK / JOURNAL DE QUEBEC

La comédienne s’est aussi largement consacrée au théâtre, fondant pas moins de trois compagnies. Elle a aussi l’une des grandes complices du dramaturge Michel Tremblay, faisant partie de la toute première lecture de la pièce Les Belles-Sœurs, en 1968, ainsi que de la pièce Demain matin, Montréal m'attend. Elle avait aussi repris son rôle dans les Belles-sœurs en 1984, pour le 15e anniversaire de cette pièce culte.

En 1978, elle avait suscité la controverse en endossant le rôle de la Vierge Marie dans la pièce Les fées ont soif.

«Louisette a eu une vie bien remplie par son travail qui la comblait. Elle était aussi très fière de ses deux filles, Ève et Paule, et adorait passer du temps avec ses sept petits-enfants. Son charisme, sa vive énergie, sa forte personnalité et son implication dans toutes les sphères artistiques resteront dans la mémoire de tous ceux qui ont eu la chance de la côtoyer», a confié l’agence Ixion.

