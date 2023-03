Les Oscars doivent publier une mise au point après des «oublis» dans le segment In Memoriam

Dans tous les galas, c’est un peu la même histoire: des gens se plaignent que telle ou telle personne a été oubliée lors de l’hommage aux personnes disparues.



La 95e cérémonie des Oscars n’a pas échappé à cette règle, ce qui a forcé l'Académie à émettre un communiqué expliquant ses choix.

Bien que des grosses pointures décédées en cours d’année (comme Olivia Newton John, Ray Liotta, Jean-Luc Godard ou Kirstie Alley) aient été honorées, plusieurs personnes ont souligné les absences d’Anne Heche, Charlbi Dean, Tom Sizemore et Paul Sorvino, lors de l’hommage pendant lequel Lenny Kravitz a interprété la pièce Calling All Angels.



«L'Académie reçoit des centaines de demandes pour inclure des êtres chers et des collègues de l'industrie dans le segment Oscars In Memoriam», peut-on lire dans le communiqué des Oscars.

«Un comité exécutif représentant chaque division examine la liste et fait des sélections pour la télédiffusion en fonction du temps disponible limité. Toutes les soumissions sont incluses sur A.frame et resteront sur le site tout au long de l'année», ont ajouté les porte-parole de l’Académie.

Lors de la télédiffusion de la cérémonie dimanche soir, les spectateurs étaient encouragés, à la fin de la vidéo-hommage, à scanner un code QR ou à se rendre sur le site web de l'Académie pour obtenir une liste complète des noms des grands disparus.

Malgré cela, plusieurs observateurs ont perçu des injustices en visionnant le segment télévisé In Memoriam.

C’est notamment le cas de la famille Sorvino, dont la fille du défunt Paul, Mira, s’est faite particulièrement véhémente.

«Incroyablement blessée et choquée que la contribution irremplaçable de mon père au monde du cinéma ait été ignorée par quiconque a fait cette liste», a notamment écrit la récipiendaire d’un Oscar dans une longue publication Instagram.

Mira Sorvino avait remporté, en 1996, l’Oscar de Meilleure actrice de soutien pour sa performance dans le film Mighty Aphrodite.

La veuve de Paul Sorvino, Dee Dee (qui n’est pas la mère de Mira), s’est aussi montrée affectée par l’absence de son mari dans l’hommage aux disparus.



Pour elle, limiter l’hommage à son époux à un code QR «n’est pas acceptable».



Paul Sorvino est décédé en juillet 2022 de cause naturelle.

