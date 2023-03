La productrice des Oscars révèle que plusieurs blagues trop intenses ont été coupées

Dimanche soir, l’animateur des Oscars Jimmy Kimmel s’est lâché lousse durant la cérémonie en faisant plus d’une blague à propos de la baffe de Will Smith. Par contre, si ça avait été juste de lui, il serait allé encore plus loin.

Dans un entretien avec Rolling Stone, la productrice du gala Molly McNearney (qui est aussi l’épouse de Kimmel) a expliqué que la prod avait décidé que l’incident ne devrait pas trop prendre de place.

«Nous ne voulions pas que le gala soit trop teinté par celui de l’an dernier. Je ne peux pas vous dire combien de blagues de Will Smith nous avons dû couper.»

McNearney considère que les blagues qui ont évité la censure sont plutôt de bon goût. «C’est sûr que plusieurs des blagues coupées étaient beaucoup plus dures, mais je ne crois pas que c’était à nous de les faire. Ça appartient à Chris Rock.»

«Nous avons préféré rire de la réaction à l’incident, plutôt que de l’incident. Je crois que nous sommes tous encore un peu sous le choc d’avoir été témoins d'un acte violent sans que personne n’intervienne.»

