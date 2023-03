L’ancien majordome de la princesse Diana pense que Meghan Markle «n’est pas assez courageuse ou forte» pour assister au couronnement du roi Charles III

Alors que le Royaume-Uni se prépare à la cérémonie de couronnement de son nouveau roi, la grande question est de savoir si le prince renégat et son épouse y assisteront.

C’est en effet le 6 mai prochain, en l'abbaye de Westminster, que le fils aîné de la défunte reine Elisabeth II deviendra officiellement roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, chef du Commonwealth et gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre.

Et ça risque d’être plutôt plate.

Par contre, ce qui est intéressant, c’est de se demander si le prince Harry et Meghan Markle, qui ont annoncé qu’ils renonçaient à leurs fonctions royales en 2020, seront de la partie.

Il est de notoriété publique qu’un conflit a éclaté entre le couple Sussex et le reste de la famille royale, rien n’est moins sûr que la présence de l’héritier rebelle et de sa dulcinée à la cérémonie de couronnement.

À ce sujet, Paul Burrell, qui a travaillé comme majordome pour la princesse Diana pendant plus de 10 ans jusqu'à sa mort subite en 1997, s’est confié au Birmingham Mail.



Bien que les deux tourtereaux aient officiellement été invités par le roi Charles au gros party où on déposera, sur sa tête, un étrange chapeau serti de pierres précieuses, «ce sera probablement incroyablement inconfortable pour eux s’ils y assistent», a raconté l’homme de 64 ans.



«Sont-ils prêts à faire face à la musique?»



«Je ne pense pas que Meghan soit assez courageuse ou forte pour être là – elle devrait regarder dans les yeux une famille qu'elle a poussée sous le bus, mais je pense qu’Harry peut venir seul, et elle lui a probablement dit qu'elle ne pourra pas être à ses côtés avec lui s'il y assiste», a indiqué celui qui est souvent appelé à commenter les actualités de la famille royale dans les médias britanniques.

«La balle est bel et bien dans le camp de Harry et Meghan», a ajouté l’ancien employé de Lady Di, en précisant qu'il sera difficile pour Harry de voir la reine consort Camilla «là où sa mère aurait pu être».



Si Harry et Meghan font le choix d'être présents à la cérémonie de couronnement, ils risquent cependant d’être reçus avec un accueil glacial.

Une source près de la famille royale a récemment déclaré au Daily Mail: «S’ils viennent, j’espère qu’ils seront assis en Islande. Une grande partie de la famille ne veut plus rien avoir à faire avec eux. S'ils doivent les voir au couronnement, qu'il en soit ainsi, mais ils ne veulent pas socialiser avec eux.»



Ouille!

