L’ex-candidate d’OD Jenny Chicoine parle de masturbation dans la maison des filles

En plus d’être coupés de la réalité, les candidats de téléréalité, qui sont filmés 24 h sur 24, passent-ils des semaines – voire des mois – sans pouvoir se masturber?

L’ancienne candidate d’OD dans l’Ouest Jenny Chicoine a abordé le sujet de front lors de son passage au balado Chaise pliante.

Elle indique que les candidates de la maison des filles avaient l’habitude de se toucher dans la douche, à l’abri des regards. Et pour ceux qui voudraient des détails indiscrets, elle confirme qu’il s’agissait d’une douche téléphone.

Dans le même balado, elle affirme qu’une des maisons de son aventure à OD avait une caméra dans la salle de bains.

«Mais elle remontait quand on devait être toutes nues et aller aux toilettes [...]. Un moment donné, je suis sortie de la douche et j’ai vu la caméra [remonter], alors le gars ou la fille à la régie m’a clairement vu les [seins]», raconte-t-elle.

«En train de me tuer»

Alors qu’il séjournait dans la maison de Big Brother Célébrités, plus tôt cet hiver, le créateur de contenus Zoé Duval s’est pour sa part confié sur le manque d’intimité.

«Ce qui est en train de me tuer, c’est le fait qu’il y ait des caméras dans tous les angles de la maison et que je ne peux pas toucher mon [pénis] du tout», avait-il lancé, dans une story partagée alors qu’il était toujours dans l’aventure.

