Quelqu'un vend une énorme salle de jeu Burger King sur Marketplace

Dans le temps, rien n’était plus le fun que d’aller manger dans un fast-food, en tant qu’enfant. C’était le seul endroit pour se bourrer de sucre et de sel, recevoir un jouet cheap et passer des heures à jouer dans le parc.

Si vous avez les moyens et l’espace, vous pouvez recréer un peu de cette magie chez vous.

Quelqu’un sur Marketplace vend une salle de jeu complète venant d’un vieux Burger King. Par contre, ne vous attendez pas à rentrer la structure imposante dans votre 3 et demi. Selon l'annonce, vous aurez besoin «d’une pièce de 30’ x 30’ avec plafond 25’ minimum».

Le prix affiché est de 5000 dollars, mais le vendeur dit qu’il prendra la meilleure offre. Il souhaite s’en débarrasser d’ici la fin du mois.

Si jamais vous êtes l’heureux élu qui se procurera cette pièce d’anthologie, faites-nous signe, on veut aller jouer dedans.

