Un bébé manchot est né au Biodôme de Montréal et il est adorable

Un bébé manchot royal est né au Biodôme de Montréal le 1er février dernier, a annoncé l’organisation mercredi, ajoutant que «le petit manchot et la maman se portent très bien».

Depuis sa naissance, «le poussin est vigoureux et suit bien les étapes attendues de son développement», a indiqué le Biodôme dans un communiqué.

Le petit animal, qui reste blotti bien au chaud entre les pattes et le repli abdominal de sa mère, se trouve actuellement dans un espace protégé des autres manchots.

«Un précieux lien d'attachement est actuellement en train de se construire entre les deux. Durant cette période importante, l'équipe du Biodôme réduit au minimum les interventions tout en veillant à ce que tout se passe bien tant pour la mère que pour le petit.»

Les visiteurs auront la chance de l’observer occasionnellement, lorsqu’il aura deux mois environ et selon son développement, puis, de plus en plus au fur et à mesure qu'il gagnera en indépendance.

«Graduellement, le poussin prendra de l'autonomie et lorsqu'il sera recouvert de son plumage hydrofuge, il pourra nager dans le bassin avec les autres manchots», a-t-on expliqué.

