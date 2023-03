Ben Affleck révèle pourquoi il boudait aux Grammy Awards 2023

Ben Affleck a enfin partagé ce qu'il a chuchoté à l'oreille de Jennifer Lopez aux Grammy Awards 2023.

Peu de temps après la diffusion de la remise des prix en février, une série de memes montrant l'acteur semblant s'ennuyer est devenue virale, tout comme un clip montrant un échange entre sa femme et lui dans lequel elle semblait l'inciter à paraître plus enthousiaste.

Interrogé sur ces memes dans une entrevue pour The Hollywood Reporter publiée jeudi, l'acteur a affirmé qu'il avait passé un «bon moment» lors de l'événement.

«J'ai vu (l'animateur de la cérémonie, Trevor Noah, s'approcher) et je me suis dit: "Oh, mon Dieu". Ils nous cadraient dans ce plan, mais je ne savais pas qu'ils tournaient, a-t-il raconté. Je me suis penché vers elle et je lui ai dit: "Dès qu'ils commenceront à tourner, je vais m'écarter de toi pour te laisser toute seule à côté de Trevor." Elle a répondu: "T'as intérêt à rester là." C'est un truc de couple.»

Ben Affleck a indiqué que les memes suggérant qu'il s'ennuyait ne le dérangeaient pas, mais qu'il se sentait blessé par les affirmations selon lesquelles il avait bu.

«Je suis allé à des cérémonies de remise de prix et j'ai été ivre, de nombreuses fois. Personne n'a jamais dit que j'étais ivre. (Mais aux Grammys), ils ont dit: "Il est saoul". Et j'ai pensé que c'était intéressant, a poursuivi la star de 50 ans. Ça soulève une toute autre question, qui est de savoir s'il est sage ou non de reconnaître sa dépendance parce qu'il y a beaucoup de compassion, mais il y a toujours une énorme stigmatisation, qui est souvent assez inhibante. Je pense que cela décourage les gens d'améliorer leur vie.»

Ben Affleck, qui a souvent évoqué sa lutte contre l'alcoolisme, est sobre depuis début 2020.

