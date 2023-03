Hugh Grant se moque de la façon dont Drew Barrymore chante dans le film Music and Lyrics

Hugh Grant s'est moqué des qualités de chanteuse de Drew Barrymore dans le film dont ils partagent l'affiche, Music and Lyrics.

Lors d'une entrevue accordée à WIRED, l’acteur vedette de Bridget Jones’s Diary a évoqué le tournage de Music and Lyrics (Couple et couplets au Québec), dans lequel Drew Barrymore et lui campent des auteurs-compositeurs.

«Je suis un peu auto-tuné, mais pas autant que d'autres», a déclaré Grant à propos de la comédie romantique de 2007.

«Drew Barrymore jouait dans ce film avec moi et je ne pense pas qu'elle m'en voudra de dire que sa façon de chanter est épouvantable.»

Il a ajouté: «J'ai entendu des chiens aboyer mieux qu'elle ne chante».

L'acteur a cependant confié qu'après que les monteurs du film aient «réglé» la voix de Drew en post-production, elle «sonnait bien mieux que moi parce qu'elle a du cœur, de la voix et du rock 'n' roll».

Dans un autre passage de l'entrevue, Grant a raconté le tournage de la dernière scène de Notting Hill, en 1999. Le film mettait en scène Julia Roberts dans le rôle d'Anna Scott, une actrice célèbre tombant amoureuse du libraire William Thacker (Hugh Grant).

«Dans ce moment nauséabond sur le banc à la fin, je lis La Mandoline du capitaine Corelli de Louis de Bernières, qui devait être le prochain film de Roger Michell (réalisateur depuis disparu)», a-t-il déclaré. «C'était donc une petite inside joke de Roger Michell, paix à son âme.»

Roger Michell est décédé en 2021 à l'âge de 65 ans. Il devait préparer une adaptation de La Mandoline dans les années 1990, mais s'est retiré après avoir subi une crise cardiaque en 1999. Le Capitaine Corelli, réalisé par John Madden et interprété par Nicolas Cage et Penélope Cruz, est finalement sorti en 2001.

