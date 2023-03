Sam Neill sous traitement pour un cancer du sang de stade 3

À l’aube du lancement de ses mémoires Did I Ever Tell You This?, Sam Neill, qui est âgé de 75 ans, s’est entretenu avec le populaire quotidien britannique The Guardian afin de faire la promotion de son livre qui sera déposé en librairie partout à travers le monde dès cette semaine.

• À lire aussi: Karl Tremblay doit se soumettre à un autre traitement pour le cancer de la prostate

• À lire aussi: Bruce Willis aperçu en public pour la première fois depuis son diagnostic de démence

«Le fait est: je suis malade. Peut-être mourant», a écrit l’acteur dans le premier chapitre de ses mémoires.

REUTERS

Dans l’entrevue, celui qui est surtout connu pour son rôle dans la populaire franchise Jurassic Park a révélé être atteint d’un cancer du sang de stade 3. Il a d’ailleurs rédigé sa biographie pendant qu’il recevait des traitements de chimiothérapie.

Sam Neill on his new memoir and living with blood cancer: ‘I’m not afraid to die, but it would annoy me’ https://t.co/bwH0mbcQ8m — The Guardian (@guardian) March 17, 2023

«Je ne peux pas prétendre que l'année écoulée n'a pas connu de moments sombres», a-t-il révélé en parlant de son cancer, un lymphome non hodgkinien, dont il a reçu le diagnostic en 2022.

«Mais ces moments sombres mettent la lumière en relief [...] et m'ont rendu reconnaissant pour chaque jour, et immensément reconnaissant pour tous mes amis. Je suis simplement heureux d'être en vie»,a-t-il ajouté.

Neill a précisé être en rémission, mais devra toutefois continuer les traitements jusqu’à la fin de ses jours.

Le comédien passe la plupart de son temps sur sa ferme, située en Nouvelle-Zélande. Did I Ever Tell You This? sera en magasin dès mardi.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s