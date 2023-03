Une fellation en pleine rue risque de se conclure en séjour en prison

Deux aînés ont créé toute une commotion, en Belgique, quand ils ont cru bon s’adonner aux plaisirs de la chair en plein jour.



Selon ce que rapporte DH, il était 15h00 le 11 septembre dernier, quand un citoyen interloqué a téléphoné aux autorités locales de Dinant, une commune wallonne du sud du plat pays, pour leur signaler ce qu’il était en train de voir.

Sur la Place Saint-Nicolas, au coeur de la municipalité, une femme septuagénaire était en train d’administrer une fellation à un homme âgé dans la soixantaine.



Après l’intervention de la police, les deux aînés ont été poursuivis pour exhibitionnisme.



«Ils sont assis sur un banc. Monsieur baisse son pantalon et madame entame une fellation», a rappelé le président du tribunal, vendredi matin, lors d’une audience à laquelle les deux accusés n’assistaient pas, étant représentés par leurs avocats.

Il a ensuite relaté que la dame administrant la pipe n’était plus sur place à l’arrivée des forces policières, étant partie acheter des rafraîchissements liquides au dépanneur.



«Monsieur avait déjà bu 4 à 5 canettes de Gordon à 11%», a ensuite précisé le magistrat.

Le Gordon est une bière aux fruits à haute teneur en alcool, qui se vend en canettes de 500 mL, en Belgique.

Autrement dit, monsieur devait commencer à être sur la brosse pas à peut-être.



Le média DH raconte que les deux protagonistes ont d’abord nié les faits qui leur étaient reprochés, avant de devoir s’avouer vaincus par la présence de caméras de surveillance

C’est alors que madame a fait une déclaration spectaculaire aux policiers.



«Je voulais rentrer à la maison mais lui voulait que ça se fasse tout de suite. Ce n’est pas un Italien pour rien, il a un grand appétit», a-t-elle prétexté.



L’homme, lui, n’avait pas de meilleurs arguments. Il a notamment raconté que ce n’était pas la première fois qu’ils s’adonnaient aux plaisirs oraux-génitaux en pleine rue, sans être vus.



«J’ai eu une envie soudaine et un besoin à assouvir», a-t-il indiqué.



Le parquet de Namur a contre-argumenté en déclarant que «c’était un dimanche en plein après-midi, il aurait pu y avoir des enfants» et a demandé à ce que les accusés soient condamnés à six mois de prison.

Le tribunal rendra son jugement le 21 avril prochain.

