Arnaud Soly goûte le nouveau Poulet Big Mac et y découvre quelques ingrédients étranges

Il y a quelques semaines, les restaurants McDonald’s lançaient en grande pompe leur plus récente création: le Poulet Big Mac.



Comme son nom l’indique, le Poulet Big Mac est un Big Mac au poulet.

Le Sac de Chips s’est bien sûr garroché dessus comme si c’était le Saint-Graal et en a fait sa propre critique.

Ce mardi, c’est au tour de l’humoriste Arnaud Soly, qui a déridé les spectateurs dimanche soir dans son numéro sur l’humour des années 1990 avec Virginie Fortin au Gala Les Olivier, de se prêter au jeu dans une nouvelle vidéo publiée sur Instagram.

On peut y apercevoir l’heureux récipiendaire de deux Olivier déballer le nouveau burger de McDo et le décortiquer.



«Si on regarde à l’intérieur, on a la boulette de poulet, on a des pickles, des petites tranches de kiwi...», et ça dégénère!



Soly trouve ensuite des noix de Grenoble, des cocos de Pâques, un neuf de pique et un DVD autographié de Sugar Sammy dans son Poulet Big Mac.



«C’est bon. Très amer. Ça goûte la muscade, la cannelle», indique le comique avant d’attribuer une note au sandwich.

Peu de temps après sa publication, les restos McDonald’s du Canada avaient déjà réagi en écrivant (avec un niveau de langage étonnamment familier): «Ok, cette vidéo entre dans mon top 10 de mes reviews pref».



Arnaud Soly est parti du Gala Les Olivier de dimanche dernier en ramenant deux statuettes, soient celles de «Capsule ou sketch humoristique de l’année» pour Noël Covid et d’«Émission télé humoristique de l’année» pour Club Soly.

