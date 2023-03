Donald Trump insulte Stormy Daniels dans une allocution sur son réseau social

L'infatigable (et plus orangé que jamais) 45e président des États-Unis Donald Trump est occupé, ces temps-ci, à mettre la table pour les élections présidentielles de 2024.



Avant d’être officiellement choisi comme candidat républicain à la Maison-Blanche, il y a cependant de très nombreuses étapes qui devront être franchies et l’une d’entre elles est «ne pas se faire emprisonner».

En effet, son arrestation par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, serait imminente en raison de paiements qu’il aurait faits à l'ancienne star de cinéma pour adultes Stormy Daniels pour acheter son silence, avant les élections de 2016, rapporte le New York Post.

Dans la nuit de lundi à mardi, Donald Trump a donc jugé bon mettre les pendules à l’heure en publiant une courte allocution sur le réseau social qu’il a mis sur pied, Truth Social.



Dans son discours de 95 secondes, le milliardaire controversé s’est positionné en victime en sous-entendant qu’il était la cible d’un complot orchestré par «l’horrible gauche radicale démocrate», selon ses propres mots.



L’ancien président ne rate évidemment pas l’occasion de s’en prendre à Daniels, en la traitant de «face de cheval».



«Qu'il s'agisse du raid de Mar-a-Lago, du canular du comité de désélection ou de l'appel téléphonique parfait en Géorgie - c'était absolument parfait - ou du complot d'extorsion Stormy "Face de Cheval" Daniels, ils sont tous malades, et c'est des fausses nouvelles», a déclaré l’homme de 76 ans.

Il a ensuite poursuivi selon son narratif habituel, en s’adressant à ses fans les plus fidèles.



«Nous avons gagné deux fois, et maintenant nous devons gagner une troisième fois», a-t-il dit refusant toujours de reconnaître la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020.



Concernant Stormy Daniels (Stephanie Clifford de son vrai nom), Trump et elle auraient entretenu une liaison en 2006, à la suite de quoi l’homme d’affaires aurait voulu acheter le silence de son amante.

C’est en payant à son intermédiaire, son ancien avocat Michael Cohen, une somme de 130 000 dollars américains et en enregistrant cette transaction comme des «dépenses légales» qu’il se serait fait pincer.

Trump nie tout, mais Cohen a plaidé coupable à des accusation d’avoir enfreint la loi électorale fédérale en 2018, et a été condamné à trois ans de prison.

