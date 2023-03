Julien Lacroix annonce qu'il lance une websérie et un balado

L’été dernier, par pur plaisir, j’ai tourné une mini-série de 9 épisodes. Je l’ai fait sans ambition, parce que ça me manquait de créer. Je ne pensais jamais la sortir mais dernièrement j’ai recommencé à faire du montage et je suis très humblement heureux du résultat. J’ai créé « Pongo » avec très peu de moyens mais j’avoue que ça me fait beaucoup rire. J’ai décidé d’ouvrir un Patreon où sera diffusé Pongo, mon podcast Projet Pilote (déjà disponible sur Patreon et que je vous présenterai plus tard cette semaine - j'ai hâte), ainsi que des extraits de stand up inédits. C’est vraiment beaucoup de travail, mais je suis convaincu que ça en vaut la peine. Merci à mes amis qui m'ont donné un coup de pouce pour la création de « Pongo », merci à ceux qui continuent de me suivre ou qui me redécouvrent depuis quelques mois et merci à mon amoureuse de me soutenir dans tout ça. Pongo c’est la quête de Pat Kirouak vers le bonheur. Cet influenceur autoproclamé décide de tout quitter pour parcourir le canada en #vanlife. PONGO!!!