Quelqu’un a fait caca près d’Hillary Clinton et sa fille dans un théâtre de New York

Dans le chef-d’oeuvre cinématographique de 1994 Forrest Gump, le personnage principal interprété par Tom Hanks dit, à un moment donné: «Shit Happens».

Cette expression est assez pitoyablement traduite dans la version française par: «La merde, ça peut arriver.»

• À lire aussi: Kevin Parent prend la pose en compagnie d'un sac rempli de crottes de chien

• À lire aussi: La fille d’Elisabeth Rioux fait caca partout dans la maison et sa mère documente un peu trop

Eh bien, pour Hillary et Chelsea Clinton, la merde est arrivée récemment lors d’une sortie au théâtre.



Confortablement installées dans leurs sièges du Shubert Theater pour assister à une représentation de la comédie musicale Some Like It Hot, les deux femmes ont fait une macabre découverte lors de l’entracte.

Une source a raconté à Page Six comment s’est déroulé l’incident: «La semaine dernière, quand Hillary et Chelsea Clinton étaient dans l’assistance, les lumières se sont allumées pour l'entracte et il y avait deux crottes humaines dans l'allée juste à côté du célèbre duo politique.»

«L'équipe d’entretien s'en est occupé de manière très appropriée et rapide, et Hillary et Chelsea sont restées dans le théâtre pour le deuxième acte», a ajouté la source anonyme.

• À lire aussi: Le directeur d'un ballet frotte du caca dans le visage d'une critique



Le pire, pour le personnel du théâtre, c’est que cet informateur inconnu est convaincu que la personne coupable serait un déféqueur en série, puisque ce serait la quatrième fois que cela se produit.



Une autre source a toutefois offert à Page Six une version contredisant cette affirmation.



«Il y a eu un incident quand Hillary Clinton et Chelsea ont assisté au spectacle. C'était une personne âgée et c'est plutôt triste, mais oui, le personnel a travaillé rapidement pour aider à résoudre la situation et l'acte II a commencé comme prévu», a déclaré cet autre informateur.

• À lire aussi: Rodger Brulotte a déjà déféqué par la fenêtre d’un autobus qui roulait sur l’autoroute



La première source maintient sa version des faits.

«J’ai parlé au directeur de la maison, qui a dit que c'était en fait la quatrième fois que cela se produisait.»



Pour cet informateur, il demeure cependant une question en suspens qui mériterait d’être éclaircie.

«Il y a une personne soit qui chie dans l'allée, soit qui déverse subrepticement des défécations qu'elle a introduites en contrebande dans le théâtre.»



Pour l’instant, le mystère reste entier.



Jointes par Page Six, Hillary et Chelsea Clinton n’ont pas commenté l’incident.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s