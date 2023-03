Une machine distributrice de pizzas à Trois-Rivières fait beaucoup jaser

Du génie ou un bon coup de marketing, à vous de juger. Une machine distributrice de pizzas fait fureur à Trois-Rivières.

On n’aurait jamais pensé que ça arriverait aussi tôt, mais c’est maintenant possible de recevoir une pizza chaude et fraîchement sortie d’un robot.

Une utilisatrice de TikTok a fait la démonstration de la fameuse machine en commandant un repas et en notant sa commande.

Bien qu’elle ne semble pas avoir aimé la pizza, il reste néanmoins que c’est impressionnant.

Installée près à la sortie d’un Esso à Trois-Rivières, la machine Pizza Minute fonctionne 24 heures sur 24.

On est rendu là.

