Ed Sheeran ne touchera plus aux drogues après la mort de Jamal Edwards

Ed Sheeran ne touchera «plus jamais» à la drogue, car ce serait «irrespectueux» envers la mémoire de son défunt ami, Jamal Edwards.

Le DJ et fondateur de SB.TV est décédé en février 2022 à l'âge de 31 ans, après avoir souffert d'arythmie cardiaque suite à la consommation de cocaïne. Sa mort a encouragé le chanteur à refuser de prendre des substances illicites.

« Je ne toucherais plus jamais à rien, parce que c'est comme ça que Jamal est mort. Et c'est tout simplement irrespectueux envers sa mémoire de s'en approcher», a déclaré Ed Sheeran dans une interview avec Rolling Stone.

L'artiste de 32 ans a révélé qu'il avait consommé «quelques» substances, qu'il a refusé de nommer par respect pour ses enfants, pendant sa phase de «fêtard» dans la vingtaine.

«Je me souviens juste d'avoir été à un festival et de m'être dit: "Eh bien, si tous mes amis en prennent, ça ne peut pas être si terrible". Et puis on y goûte. Et puis ça devient une habitude que vous faites une fois par semaine, puis une fois par jour, puis, comme, deux fois par jour, puis, genre, sans alcool. C'est juste devenu de mauvaises », a-t-il ajouté.

En plus de la drogue, Ed Sheeran a également réduit sa consommation d'alcool. Il ne boit plus que du vin et de la bière avec modération.

«Deux mois avant la naissance de Lyra, (sa femme) Cherry a dit: "Si je perds les eaux, tu veux vraiment que quelqu'un d'autre me conduise à l'hôpital?" Parce que je buvais juste beaucoup. Et c'est là que j'ai eu le déclic. J'étais genre: "Non, en fait, je ne le veux vraiment pas." Et je ne veux jamais être bourré en tenant mon enfant. Jamais, jamais. J'adore le vin rouge et j'adore la bière. Je ne connais aucun vieux rocker qui ne soit pas soit alcoolique, soit sobre, et je ne voulais être ni l'un ni l'autre», a-t-il raconté.

Ed Sheeran et Cherry Seaborne ont accueilli Lyra en août 2020 et leur deuxième fille Jupiter en mai 2022.

