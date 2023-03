Un artiste chinois reproduit oeuvre de Claude Monet en utilisant 650 000 pièces LEGO

Quand l'artiste chinois Ai Weiwei va ouvrir sa nouvelle exposition en avril, les visiteurs découvriront une scène familière au Design Museum de Londres: les célèbres nénuphars de Claude Monet.

Toutefois, plutôt que d'être composée des coups de pinceau impressionnistes du peintre français, la reconstitution monumentale sera faite de goujons de briques LEGO - 650 000 pièces de 22 couleurs différentes pour être précis.

Intitulée «Water Lilies # 1», la pièce de près de 50 pieds de large est la plus grande œuvre d'art faite de LEGO qu'Ai ait jamais réalisée, selon le musée.

Sa version dépeint les bassins de nénuphars idylliques de la maison de Monet à Giverny, mais peint, à l'extrême droite, un portrait sombre de son enfance dans la région chinoise du Xinjiang.

Les LEGO plus sombres représente la porte d'une pirogue souterraine où l'artiste a vécu avec son père en exil dans les années 1960, selon CNN.

