En direct à la télé, un ado se précipite dans les bras de sa mère, une journaliste qui couvrait la fusillade à laquelle il venait d’échapper

Les téléspectateurs de la chaîne Fox News Denver ont eu droit à un moment fort en émotions, mercredi.



Alors qu’elle intervenait en direct à la télé au sujet d’une fusillade qui venait de se produire à l’école secondaire fréquentée par son fils, Alicia Acuña a eu le bonheur de voir ce dernier surgir de nulle part pour venir lui faire un câlin.

«Excusez-moi, mon fils vient d'arriver et je ne l'ai pas encore vu. Je suis désolée. Je n'ai pas vu mon enfant depuis que ça s'est passé... Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée», peut-on l’entendre dire dans le segment touchant (À VOIR CI-HAUT) qui est devenu viral après avoir été publié sur Twitter.



«Je finis juste ça très vite, d'accord?», dit-elle à son garçon. "OK. C’est correct? OK. Tu vas bien?», ajoute-t-elle avant de reprendre ses esprits et de continuer son intervention.



Selon ce qui a été permis d’apprendre, un élève âgé de 17 ans serait entré armé dans l’East High School, vers 10 heures du matin mercredi, et aurait fait feu en direction de deux membres du personnel.

Les deux personnes auraient été blessées, une plus grièvement que l’autre, mais leur vie ne serait pas en danger.



Le fils et la nièce de la reporter étaient tous sur le campus lorsque la fusillade s'est produite.

Elle avait cependant confirmé, avant d’accourir sur les lieux, qu'ils étaient en sécurité.

C’est d’ailleurs son fils qui lui a envoyé un texto en disant que des policiers venaient d'interrompre une assemblée.

