Afroman se fait poursuivre par un policier qui a lancé un regard gourmand à un gâteau sur son comptoir lors d’une perquisition

OK, ça c’est une histoire un peu compliquée, mais insolite, alors commençons par le début.



Selon ce que rapporte CBS News, le 21 août 2022, le domicile d’Afroman (Joseph Edgar Foreman de son vrai nom) en Ohio a été perquisitionné par les forces de l’ordre.

Les policiers étaient alors à la recherche de preuves liant Foreman à la possession de marijuana et d'accessoires liés au trafic de drogue, ainsi qu'à des enlèvements.



Foreman, qui est devenu célèbre mondialement en 2000 grâce à sa chanson Because I Got High, n'était pas chez lui lors de la perquisition, mais son épouse était présente.

Cette dernière a été en mesure de filmer certains moments de la perquisition avec son téléphone et puisque plusieurs caméras de sécurité avaient été installées dans la maison, celles-ci ont également enregistré l’opération policière.

Le récit se corse lorsque qu’Afroman, qui se dit innocent, décide de publier sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos issues de ce qu’il considère comme une invasion de domicile et de sa vier privée.

Qui plus est, le musicien remarque qu’à l’entrée de la police dans sa cuisine, un officier jette plusieurs regards gourmands en direction d’un gâteau posé sur un comptoir.



Enthousiaste, il crée une chanson inspirée de ce moment, tourne un vidéoclip et publie donc sur YouTube sa pièce Lemon Pound Cake, qui obtient un certain succès.



Dans sa chanson, Foreman se moque allègrement du policier qui regarde son gâteau.



«Mon gâteau quatre-quarts au citron / Il est si bon / Que le shérif a voulu déposer son arme / Pour s’en couper une tranche», y chante l’artiste de 48 ans.



«Il est le shérif d’Adams County / Il a faim / Et il est énorme / Il cherchait du weed / Mais il a trouvé autre chose», ajoute-t-il tandis qu’on aperçoit les images du shérif qui se laisse distraire par le gâteau au citron.



Ces moqueries n’ont pas du tout plu à l’administration de la police d’Adams County, qui a décidé d’engager des poursuites judiciaires contre Foreman.

Ainsi, sept agents de police le poursuivent pour utilisation non autorisée de la personnalité d'un individu, atteinte à la vie privée par détournement et atteinte à la vie privée par publicité mensongère, entre autres. Les officiers ont exigé un procès devant jury.

«Les actions de l’accusé étaient délibérées, gratuites, malveillantes et faites avec un mépris conscient ou imprudent des droits des plaignants», indique la plainte, ajoutant qu'il n'était pas autorisé à utiliser leur image à des fins commerciales.



«Les demandeurs ont subi des dommages, y compris tous les bénéfices tirés de et attribuables à l'utilisation non autorisée par les défendeurs de la personnalité des demandeurs, et ont subi l'humiliation, le ridicule, la détresse mentale, l'embarras et la perte de réputation», ajoute la plainte.

De son côté, Afroman a réagi par le biais de son compte Instagram, arguant même que les policiers lui avaient volé de l’argent.



«Mes images vidéo sont ma propriété. ... Je suis un citoyen respectueux des lois qui a été violé par des criminels camouflés par les forces de l'ordre», a-t-il déclaré.

Dans une déclaration de son avocat, ce dernier ajoute: «Nous prévoyons de contre-poursuivre le raid illégal, le vol d'argent et les dommages indéniables que cela a causé à la famille, à la carrière et à la propriété de mon client.»

