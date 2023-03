Après sa transplantation cardiaque, elle ramène son vieux coeur chez elle dans un sac Ziploc pour une excellente raison

Une Néo-Zélandaise de 29 ans a le coeur sur la main. Heureusement, ce dernier est dans un sac de plastique.



Dès sa naissance, Jessica Manning a été aux prises avec toutes sortes de problèmes cardiaques et pour cause: elle est née avec seulement la moitié d’un coeur.

Après plus de 200 interventions chirurgicales mineures et majeures, ainsi que deux arrêts cardiaques, il fut décidé que la meilleure chance pour elle de s’en sortir serait de lui transplanter un nouveau coeur à la suite d’un don d’organes.



Elle se sert maintenant de ses réseaux sociaux, notamment TikTok, pour raconter son histoire et éduquer les gens sur le don d’organes.



C’est dans ce cadre qu’elle a expliqué pourquoi elle avait ramené son ancien coeur dans un sac Ziploc, après son opération vitale.



«Lorsque j'achèterai une maison, je veux l'enterrer et planter un arbre dessus et le dédier à mon donneur», a-t-elle déclaré avec sagesse à Jam Press.

«En Nouvelle-Zélande, dans la culture maorie, nous enterrons nos organes ou parties du corps avec nous lorsque nous mourons dans un lieu sacré. En tant que greffée, il est presque impossible de dire à quel point nous sommes reconnaissants, non seulement envers notre donneur, mais aussi envers sa famille», a poursuivi celle qui a presque 70 000 abonnés sur TikTok.



«Je n'ai jamais su ce que c'était que d'avoir un cœur entier dans ma poitrine auparavant et le sentiment d'avoir un cœur plein est honnêtement la chose la plus incroyable. Je peux l'entendre dans ma tête et tout ce que je fais dans la vie, je le fais pour mon donneur. Atteindre mes objectifs et faire tout ce que j'aime, c'est comme célébrer que mon donneur est toujours en vie», a ajouté Manning.



Plusieurs personnes lui ont demandé de quoi avait l’air son vieux coeur lorsqu’elle le touchait.

Elle a bien sûr répondu à ces curieux un peu morbides.

«C'est extrêmement dur, caoutchouteux, presque comme un pneu et ce n'est pas aussi spongieux que les gens le pensent. Il se trouve dans un fluide conservateur appelé formaldéhyde, qui l'empêche de pourrir et de se décomposer pendant 30 ans. Je n'ai pas ouvert le sac pour cette raison, mais j'ai accidentellement percé un trou dedans et j'ai fini par aller chez un boucher pour le faire refermer.»



On présume que ce boucher a dû faire toute une tête quand il l’a vue arriver avec son Ziploc.

Ça lui aussi fait une très bonne histoire à raconter à son retour à la maison après sa journée de travail...

