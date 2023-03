Ben Affleck et Matt Damon avaient un compte commun au début de leur carrière

Ben Affleck et Matt Damon avaient un compte commun lorsqu'ils ont commencé au cinéma.

Dans une entrevue pour The Bill Simmons Podcast, les amis et collaborateurs de longue date ont révélé qu'ils partageaient des fonds en tant que jeunes acteurs dans les années 1980.

«C'était inhabituel, mais nous avions besoin d'argent pour les auditions», a déclaré Matt Damon, son ami ajoutant: «Nous allions nous entraider et être là l'un pour l'autre. C'était du style: "Tu ne vas pas être seul. Je ne vais pas être seul. Allons-y et faisons ça ensemble."»

L'acteur de The Bourne Identity a ensuite expliqué que la vedette de Gone Baby Gone et lui avaient l'habitude de déposer tout l'argent qu'ils gagnaient sur le compte.

«Tant que l'un de nous avait de l'argent, nous savions que l'électricité n'allait pas être coupée. Après avoir fait (le film de 1993) Geronimo, j'avais probablement 35.000 dollars en banque. Je me disais: "Nous sommes bons pour un an"», a raconté la star de 52 ans, ajoutant qu'ils essayaient d'être stricts sur la façon dont ils dépensaient leur argent.

«On était autorisés à aller à des (auditions à) New York avec cet argent. On était autorisés à retirer 10 dollars, en faire de la monnaie et à aller (dans une salle de jeux pour) jouer à des jeux vidéo. Finalement, on était autorisés à essayer d'acheter de la bière, ce qui n'a jamais fonctionné.»

L'acteur de 50 ans et Matt Damon se sont faits un nom au milieu des années 1990 après avoir co-écrit et joué dans Good Will Hunting en 1997, pour lequel ils ont remporté l'Oscar du meilleur scénario original.

Ils font actuellement la promotion de leur nouveau film AIR, qui relate l'origine de la collection de chaussures Air Jordan.

Le drame, avec Jason Bateman, Marlon Wayans et Viola Davis, sortira dans les cinémas américains le 5 avril.

