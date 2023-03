Le deuxième enfant d’Elon Musk et Grimes ne s’appelle plus Exa Dark Sideræl Musk

Il y a juste les fous qui ne changent pas d’idée.



Un peu plus d’un an après la naissance de leur petite fille, l’homme le plus riche du monde et celle qui est peut-être sa petite amie (c’est pas clair) ont confirmé que l’enfant n’est plus nommé Exa Dark Sideræl Musk, un prénom qui lui aurait sans doute donné la chance de figurer dans notre traditionnel palmarès des prénoms les plus ridicules donnés à des enfants québécois.

C’est la chanteuse autrefois montréalaise qui en a fait l’annonce (un peu par la bande, tout de même) sur Twitter, le réseau social qui appartient au père de ses deux gamins.

Dans une publication parue en soirée jeudi, Grimes a écrit: «Y [emoji de dragon] C» en ajoutant deux photos où sa petite fille et elle-même sont vêtues similairement dans des ensembles une-pièce rouges et ayant toutes deux du colorant vert lime dans les cheveux.



C’est toutefois dans les commentaires que l’artiste a précisé le changement de vocable.

«Elle s’appelle Y maintenant, ou "Why?" ou juste "?" (Mais le gouvernement ne le reconnaît pas). la curiosité, l'éternelle question, .. et autres», a-t-elle écrit au sujet de celle qui a un grand frère est X.

She's Y now, or "Why?" or just "?" (But the government won't recognize that). curiosity, the eternal question, .. and such. — 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) March 23, 2023

Rappelons que le premier enfant de Grimes et Elon Musk, né en mai 2020, s’appelle X Æ A-12.



Ne reste plus qu’à espérer que X et Y se coordonnent bien et qu’ils ne soient pas trop à l’origine de trop de bisbilles.

