Séparation pour AJ McLean des Backstreet Boys et sa femme des 11 dernières années

Après l’annonce du divorce de Reese Witherspoon et de son mari des 12 dernières années, Jim Toth, voilà que c’est au tour du chanteur du populaire groupe Backstreet Boys, AJ McLean, d’annoncer qu’il est maintenant célibataire.

En effet, lundi après-midi, TMZ rapportait que le chanteur et sa femme des 11 dernières années Rochelle DeAnna McLean, avaient annoncé leur séparation.

Le couple qui s’était marié en 2011 au prestigieux Beverly Hills Hotel partage deux enfants, Ava et Lyric.

«Le mariage est difficile, mais il en vaut la peine. Nous avons mutuellement décidé de nous séparer temporairement pour travailler sur nous-mêmes et sur notre mariage avec l'espoir de construire un avenir plus fort. Nous avons l'intention de nous retrouver et de continuer à nourrir notre amour l'un pour l'autre, ainsi que notre famille. Nous demandons le respect et l'intimité pour cette période. La séparation est déjà assez difficile sans les commentaires, soyez gentils et n'oubliez pas qu'il y a des enfants en jeu», ont-ils écrit dans un communiqué obtenu par le média américain.

Même s’il a annoncé sa séparation, le couple insiste cependant sur le fait qu’il n’a aucune intention de divorcer... pour le moment.

