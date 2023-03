Brooke Shields affirme que son ex Andre Agassi a «fracassé des trophées» à cause de son rôle dans Friends

Brooke Shields a déclaré que son ex-mari Andre Agassi avait «fracassé tous ses trophées» parce qu'elle avait léché les doigts de Matt LeBlanc dans un épisode de Friends.

Dans l'épisode du Super Bowl de 1996, Joey, le personnage de Matt LeBlanc, a un rendez-vous avec sa harceleuse Erika, jouée par Brooke Shields, qui lui lèche les doigts de façon dérangeante dans un restaurant.

La série était tournée devant un public, au milieu duquel se trouvait Andre Agassi, alors en couple avec Brooke Shields.

Cette dernière a révélé que son petit ami de l'époque avait quitté le plateau en claquant la porte parce qu'elle l'avait fait passer pour un «imbécile».

«Andre était dans le public pour me soutenir et il est parti en claquant la porte. Il a dit: "Tout le monde se moque de moi. Tu m'as ridiculisé par ton comportement". Je lui ai répondu: "C'est de la comédie! Qu'est-ce qui te prend?" (Il) a fracassé tous ses trophées. Ça sert à quoi de faire ça? C'est tellement... ça ne se fait pas!», a-t-elle confié au New Yorker.

L'actrice de 57 ans a ajouté: «J'ai appris plus tard qu'il était accro à la méthamphétamine à ce moment-là, et je suis sûre que ce comportement irrationnel avait quelque chose à voir avec ça».

Dans son autobiographie publiée en 2009, intitulée Open, Andre Agassi a admis avoir consommé de la méthamphétamine en 1997, l'année où il s'est marié avec Brooke Shields.

Ils se sont séparés en 1999.

Au cours de l'entrevue, la vedette de Suddenly Susan a également révélé que Matt LeBlanc était un partenaire très attentionné.

«Il était adorable - du genre "Je me suis lavé les mains et elles sont toutes propres" et moi je répondais "J'ai pris un bonbon à la menthe!"», a confié Brooke Shields.

