François Pérusse parodie les pubs de faucon pèlerin pour le français au Québec et c’est hilarant

L’inimitable François Pérusse a enregistré un «2 minutes du peuple» mémorable sur la situation du français au Québec.

En réaction à l’omniprésente publicité du gouvernement du Québec qui déplore l’utilisation accrue de mots anglais dans le langage courant, Pérusse s’est amusé à créer «les versions non retenues», comme il l’a lui-même indiqué sur Twitter.

Les versions non retenues du message gouvernemental « Le faucon pélerin et la langue française » 😀La radio du Peuple – François Pérusse https://t.co/VuZPtOU0DG — François Pérusse (@Franpeuple) March 28, 2023

La capsule audio de l’humoriste commence sensiblement de la même manière, mais les choses se gâtent rapidement par la suite.

«Le faucon pèlerin chill dans sa branche avec sa face complètement creep pendant que son frère Fred Pellerin tells a story dans une salle de spectacle full de golden age people», lance Pérusse avant que ça ne dégénère.



Les fans les plus fidèles de Pérusse sont toutefois bien au fait que cette capsule audio a déjà été entendue à Énergie 94,3, il y a maintenant une semaine.

On présume que c’est une entente entre le créateur et la station de radio: il leur offre ses capsules en exclusivité, puis il les dépose, une semaine plus tard, sur sa chaîne YouTube et sur son site, là où sont regroupées toutes ses oeuvres.

Bref, c’est un sick site pour un chic type.

