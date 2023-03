Lil Nas X quitte l'application de rencontres pour personnes célèbres

Lil Nas X a révélé qu'il avait arrêté d'utiliser l'application de rencontres pour gens connus Raya.

Lors d'une apparition sur Carpool Karaoke avec James Corden, le rappeur d'Old Town Road a confié qu'il ne voulait plus sortir avec des célébrités après avoir utilisé la plateforme.

«J'utilisais Raya, a-t-il révélé. J'ai arrêté d'utiliser Raya... J'ai juste arrêté de l'utiliser et j'ai juste commencé à rencontrer des gens en personne.»

Raya est une application de rencontres et de réseautage conçue pour les célébrités et les influenceurs. L'application a été lancée en 2015 et est disponible sur les appareils Apple.

«Raya est juste plein de célébrités, tout le monde est célèbre là-dessus. J'ai rencontré pas mal de gars célèbres, a-t-il poursuivi. Je pense que j'ai appris que je n'aime pas sortir avec des gens célèbres.»

Lorsqu'on lui a demandé si quelqu'un à qui il avait parlé sur l'application était apparu sur Carpool Karaoke, le rappeur a répondu: «Bien sûr (mais) je ne vais pas vous le dire.»

Plus tard, le chanteur d'Industry Baby a annoncé avec humour qu'il avait matché avec Michael Bublé.

«Ouais, ouais. Tu m'as eu. Imaginez? Michael Bublé est gay?»

Michael Bublé est marié à l'actrice argentine Luisana Lopilato et ils ont trois enfants ensemble.

