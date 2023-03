Olivier Dion révèle par erreur 3 candidats de l'île de l'amour avant de tout effacer: voici tout ce qu'on sait

Le nouvel animateur de l’île de l’amour Olivier Dion est à peine arrivé en République dominicaine qu’il fait déjà parler de lui: il vient de dévoiler, dans ce qui ne semblait pas prévu, l’identité de trois premiers insulaires.

• À lire aussi: Voici quand sera diffusée la 3e saison de l'île de l'amour

• À lire aussi: «L’île de l’amour»: l’animateur Olivier Dion aperçu en République dominicaine

Dans une série de story sur Instagram, il a fait faire le tour de la villa où les insulaires vont vivre leur aventure ainsi que les bureaux de la production. C’est là qu’on a pu apercevoir trois photos des futurs insulaires avec leurs prénoms respectifs. L’animateur s’est rendu compte de la situation et a supprimé sa story quelques minutes plus tard.

Mais évidemment, on a fait des captures d’écran.

Pour ceux qui l'auraient ratée, voici l'image en question:

Capture d'écran Instagram

Bien à l’affût des détails, l’équipe du Sac de Chips a réussi à trouver qui est ce trio mystérieux qui risque fortement de débuter l’île de l’amour dans les prochains jours.

Voici les trois premiers insulaires (connus) qui feront leur entrée dans l’aventure:

1. Destiny Lalonde-Morgan

Âge: 21 ans

Ville: Plantagenet, Ontario

Occupation: Esthéticienne

Ce qu’on trouve sur ses réseaux sociaux:

Destiny passe beaucoup de temps au gym et elle en est fière.

La future insulaire possède sa propre compagnie d’esthétique.

2. Hugo Brochu

Âge: 26 ans

Ville: Shawinigan

Occupation: Travailleur dans la construction en génie civil

Ce qu’on trouve sur ses réseaux sociaux:

Hugo est un ancien joueur de baseball et il a même participé aux Jeux du Canada en 2013 pour l’équipe du Québec.

Depuis, il semble occuper son temps en alternant entre le travail, les festivals et les plages du sud.

3. Kevin Gagnon

Âge: 24 ans

Ville: Windsor

Occupation: Entraîneur privé

Ce qu’on trouve sur ses réseaux sociaux:

Kevin a l’air de passer sa vie au gym.

Il est propriétaire d’une maison à Windsor et a l’air particulièrement fier d’être le parrain de l’enfant de sa sœur.

Habituellement, l’île de l’amour commence avec 5 filles et 5 gars. On connaît déjà le tiers des candidats partant.

Et on se fie aux informations dévoilées par Qc Scoop mercredi, on pourrait peut-être connaître l’identité d’un autre insulaire masculin.

Raphaël Tremblay

Âge: 23 ans

Ville: Chicoutimi

Occupation: Coiffeur

La troisième saison de l’île de l’amour débute le 10 avril prochain sur les ondes de TVA+.

Ce sera les débuts d’Olivier Dion à l’animation et de Geneviève Schmidt à la narration.

Nous avons rencontré Olivier et Geneviève et leur chimie est impressionnante:

s

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s