Un juge de New York perd sa job à cause de son OnlyFans

«Coupable, votre honneur!» Un juge spécialisé en droit administratif à New York a été mis à la porte, parce qu’il est aussi (en dehors des heures de bureau) créateur de contenus pornographiques sur OnlyFans.

Depuis novembre 2020, Gregory A. Locke a partagé plus de 100 publications coquines, rapporte le New York Post.

«Professionnel au col blanc le jour... très peu professionnel le soir. Toujours amateur, toujours cru, toujours cochon», peut-on lire dans la description de sa page OnlyFans, pour laquelle il faut débourser 12$ par mois pour avoir accès aux contenus.

PHOTO Capture d'écran Page d'accueil du compte OnlyFans de Gregory A. Locke.

Selon le Post, le compte de Locke contient des dizaines d’images et de vidéos pornographiques, dont des orgies.

Dans une autre vidéo, l’ex-juge boirait même ce qui semble être le contenu de condoms usagés. «Je veux juste célébrer la fête du Travail avec un homme qui me féconde», a-t-il écrit sous la publication.

L’homme de 33 ans a également un compte classé X sur le site JustFor.Fans, où il facture 9,99$ mensuellement.

«Je suis juge»

Gregory A. Locke, qui était payé 58$ de l’heure, ne cachait pas son emploi de jour sur ses différentes plateformes.

«Je n’allais jamais me concentrer sur le travail si je ne le laissais pas sortir», a-t-il écrit sur OnlyFans en novembre 2022 avant de se masturber devant la caméra.

PHOTO Capture d'écran

«Je suis juge», a-t-il répondu plutôt cette année à une personne sur Twitter, où il publie régulièrement du contenu sexuel.

En plus de se montrer dans son plus simple appareil, Locke s'en est également déjà pris au maire de New York sur Twitter. Il a aussi écrit qu’une conseillère municipale de la Ville pouvait «s’étouffer sur [sa] queue» pour avoir critiqué des drag queens qui lisent des contes à des enfants.

− Avec les informations du New York Post

