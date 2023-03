La joueuse d’échecs la plus sexy du monde a uriné dans l’auto de son ex pour se venger

Échec et flaque.

Andrea Botez, une twitcheuse populaire, a récemment fait une révélation troublante concernant un liquide corporel et la voiture d’un ex-conjoint.

Celle qui a été qualifiée de «joueuse d’échecs la plus sexy du monde» a fait la déclaration choc lors d’un récent épisode du balado That’s What She Said, qu’elle fait avec sa sœur.

Les deux femmes se sont mises à parler de vengeance et Botez a avoué avoir uriné dans la voiture de son ex après leur séparation.

«C’était une relation vraiment toxique. On était toujours on and off... Je referais la même chose», a admis la jeune femme en parlant de l’incident urinaire.

«C’était très satisfaisant. J’ai tout évacué. Littéralement.»

Ce à quoi sa sœur a répondu: «C’est pourquoi je ne veux jamais faire fâcher Andrea. Je ne veux pas qu’elle urine sur mes trucs.»

En plus de jouer aux échecs, Botez pratique le cosplay. Récemment, elle a également commencé à s’adonner à la boxe. En avril, elle affrontera la youtubeuse Michelle Khare dans le ring à l’occasion de l’événement Creator Clash.

