Tom Brady ne serait plus célibataire et cette célèbre actrice hollywoodienne serait l'élue de son coeur

Les rumeurs vont vite à Hollywood, et la plus récente — et plus insistante — concerne deux gros noms, chacun fraîchement divorcé, qui auraient trouvé l'amour auprès l'un de l'autre.

• À lire aussi: Tom Brady annonce sa retraire... «pour de bon»

• À lire aussi: Tom Brady et Gisele Bündchen sont officiellement divorcés

Ce seraient nul autre que Tom Brady et Reese Witherspoon qui formeraient le nouveau couple de l'heure.

Même si la paire n'a pas été photographiée ensemble, c'est en effet le bruit qui court sur plusieurs grands tabloïds américains depuis quelques jours.



La nouvelle peut surprendre, car Reese Witherspoon vient tout juste d'annoncer son divorce il y a de ça à peine quelques jours, avec son mari des 11 dernières années.

Pour ce qui est du joueur de Brady, sa séparation avec la mannequin Gisele Bundchen a été révélée publiquement à l'automne, ce qui est tout de même assez récent.

• À lire aussi: Tom Brady et Gisele Bündchen se répartiront près d'un millard dans le divorce

Par contre, on sait que parfois les ruptures sont dévoilées publiquement quelque temps après qu'elles aient réellement eu lieu.



On attendra de voir les développements!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s