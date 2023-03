Des complotistes québécois croient que leurs vermicelles sont en plastique

Des Québécois adeptes de théories du complot se méfient maintenant des pâtes alimentaires utilisées dans la cuisine asiatique.

Comme l’a souligné le site internet C’est normal au Québec, des usagers québécois du réseau social chinois TikTok pensent qu’«il faut faire attention aux produits chinois parce qu’il y a beaucoup de contrebande de plastique dans leur nourriture».

C’est en effet ce que racontent les personnes derrière le compte @fucklego (non, ce n’est pas parce qu’ils n’aiment pas les petites briques-jouets colorées) dans un TikTok publié jeudi.

#Chine #viral #pourtoi ♬ son original - Qc @fucklego Hier, 29 mars 2023, j'ai cuisiné du vermicelle provenant de la Chine. À noter qu'il y a beaucoup de produits chinois frauduleux qui seraient faits de plastique. J'ai fait une énorme indigestion, après avoir mangé hier soir, maux de ventre, j'ai été malade. Ce matin, 30 mars 2023, j'ai tout vomi le vermicelle tel quel mangé, je n'ai absolument rien digéré. J'ai dû quitter mon travail ce matin, car ça me brûlait au niveau de l'estomac jusque dans le dos. #nourriture



Consternée d’avoir été malade toute la nuit après avoir mangé des vermicelles, la dame entendue dans la vidéo ci-haut blâme les minces pâtes faites de pois et de haricots.



«J’ai fait une grosse indigestion pis on s’entend pour dire que du vermicelle, c’est ce qu’il y a de plus léger à consommer», explique la personne, tout en faisant brûler un vermicelle à l’aide d’un briquet.

«Ça sent exactement le plastique une fois que c’est brûlé. Moi, j’ai fait une grosse indigestion à matin à cause de ça pis je l’ai mangé hier soir. J’ai vomi tout mon vermicelle, tel quel, comme je l’ai mangé hier soir. Venez me dire que c’est normal», conclut la personne dont le compte TikTok est truffé de vidéos anti-vaccins et en soutien au fameux Convoi de la liberté.



C’est bizarre, mais l’auteur de ces lignes a également mangé des vermicelles plus tôt cette semaine, et il n’a pas été malade.

Peut-être qu’il digère mieux le plastique...ou que les quatre doses de vaccin contre la COVID-19 qu’il a reçues l’ont immunisé contre le plastique chinois.

