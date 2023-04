Le vélo le plus lourd du monde est infiniment plus lourd que ce que vous imaginiez

Un Allemand a mis au point une bicyclette gigantesque pesant plus de 2 tonnes métriques.



Sebastian Beutler, qui vit dans la ville de Köthen dans ce qui était autrefois l’Allemagne de l’Est, est un passionné de véhicules faits en métal recyclé.

Depuis qu’une maladie l’a empêché de pouvoir travailler normalement, il y a 12 ans, il occupe son temps libre en concevant des véhicules métalliques aux dimensions colossales, selon Oddity Central.



C’est dans ce cadre qu’il a créé le vélo nommé Kleine Johanna, une monstre de 4800 livres, soit plus de 2 tonnes métriques.



Beutler a vu sa création être couronnée du titre de «Vélo fonctionnel le plus lourd au monde» par l’Institut allemand des records, le pendant teuton du Livre des records Guinness.



Kleine Johanna, qui est entièrement fabriqué à partir de métal recyclé, mesure 5 mètres de long et pèse 2177 kilos, ce qui correspond au poids d’un Ford F-150.

Il parvient à se déplacer grâce à la transmission unique en son genre conçue par Beutler: 35 vitesses par en marche avant et 7 vitesses en marche arrière.

La bicyclette éléphantesque peut apparemment même tirer une charge de 15 tonnes, sans embûches.

Sebastian Beutler estime qu’il a consacré 2500 heures à la construction de son «petit» bébé, le tout étalé sur une période de 3 ans, au grand dam de ses proches, qui ont tout fait pour le décourager de poursuivre son projet pharaonique.

Têtu, le «patenteux» a résisté à cette tentation et il peut maintenant se vanter d’être le propriétaire du «bécyk» le plus pesant au monde.

Après la consécration offerte par l’Institut allemand des records, Beutler espère maintenant faire son entrée dans le livre Guinness des records.

