Une étudiante utilise l’intelligence artificielle Chat GPT pour faire annuler une contravention

Une Anglaise qui avait écopé d’une amende de stationnement a demandé l’aide de l’intelligence artificielle pour rédiger les explications de sa contestation.

Selon ce rapporte la BBC, Millie Houlton, une jeune femme qui étudie à l’université York St John dans le nord de l’Angleterre, a récemment été mise à l’amende pour avoir garé sa voiture dans un emplacement non-autorisé, ce qui était inexact à son avis.

Très occupée avec ses travaux en cette dernière année d’université, l’étudiante de 22 ans a considéré payer la contravention de 60 livres sterling (100 dollars canadiens) pour se débarrasser du problème.



«J'étais comme “oh, je n'ai pas besoin de ça, je suis étudiante” mais essayer d'articuler ce que je voulais dire était assez difficile alors j'ai pensé à vérifier si ChatGPT pouvait le faire pour moi», a expliqué celle qui termine ses études en gestion d'entreprise.

«J'ai mis tous mes détails sur où et quand c'est arrivé, pourquoi c'était faux et ma référence pour l'amende et il est revenu avec une réponse personnalisée parfaitement formulée en quelques minutes.»



Dans sa lettre qualifiée de «super» par l’étudiante, l’intelligence artificielle a indiqué que mademoiselle Houlton avait payé pour un permis de stationnement de deux ans et qu’il était impossible qu’elle se stationne dans un endroit où il était interdit de le faire.



Houlton dit s’être sentie «soulagée» lorsqu’elle a reçu une lettre des autorités confirmant la révocation de sa contravention.

Le tout est également documenté sur TikTok, de façon plutôt comique.

