Livia Martin est éliminée à «Sortez-moi d’ici!» et elle revient sur son parcours sur instagram

Livia Martin a vécu des hauts et des bas durant son passage dans la jungle du Costa Rica, et elle a finalement dû quitter Sortez-moi d'ici à la fin de l'épisode 7.

• À lire aussi: Colette Provencher vomit un peu sur Jean-Philippe Dion

• À lire aussi: «Je ne voulais pas exploser ici»: Nathalie Simard éclate en sanglots à Sortez-moi d’ici

En plus de la faim et de la fatigue, qui sont le lot de tous les campeurs à «Sortez-moi d’ici!», elle a dû sauter dans la mer depuis un hélicoptère et a été soumise à «L’étoile de l’enfer», un défi au cours duquel, immobilisée, elle devait laisser des crabes, des vers de terre, des mille-pattes, des chenilles, des coquerelles et des rats circuler librement autour et, surtout, sur elle. Elle n’a étonnamment pas bronché pendant cette épreuve alors que des centaines de milliers de Québécois hurlaient certainement de peur devant leur écran.

La jeune femme de 22 ans, fille de l’humoriste Maxim Martin, s’était préparée à rester zen devant les obstacles grâce à l’hypnose, a-t-elle confié à nos collègues de l’Agence QMI. «Ce n’est pas de l’hypnose comme avec Messmer, c’est presque de la méditation que tu fais avec toi-même. Je me suis mise en autohypnose; je respirais, je me répétais que j’étais en sécurité, qu’il y avait plein de gens autour de moi. Ça ne faisait pas mal et les insectes me chatouillaient», a-t-elle raconté.

Mais sa réaction a été tout autre en visionnant l’épisode en question. «Je criais dans mon appartement! De le voir et de le faire, ce n’est pas la même chose!»

Sur Instagram, Livia est revenue sur son parcours dans deux vidéos diffusées dimanche soir.

• À lire aussi: Des champignons magiques dans un avion: une publication de Livia Martin fait réagir

Dur retour au bercail

Livia a confié à l'Agence QMI que son retour à la réalité l’a bousculée. «J'étais sereine en partant du Costa Rica, j’appréciais tout, mais le retour à la réalité m’a choquée et a été très difficile. Tout va vite!» Elle dit avoir «revécu», cet automne, au cinquième anniversaire du décès de son ancien amoureux, «des traumas, des blessures qui n’étaient pas encore 100 % guéri».

PHOTO COURTOISIE

«Je regarde le monde rouler autour de moi comme s’ils étaient des robots. Ça m’a plongée dans une minidépression pendant l’automne. Même si je parle ouvertement de santé mentale, que je suis allée chercher de l’aide, j’ai encore des hauts et des bas, c’est encore un combat.» Elle a ajouté qu’il est important que chaque personne aille chercher l’aide dont elle a besoin quand ça ne va pas, dans la mesure où tout ça est passager.

Produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, la téléréalité «Sortez-moi d’ici!» est diffusée chaque dimanche, à 18 h 30, à TVA.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s