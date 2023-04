10 choses qu’on a apprises en regardant le nouveau documentaire sur les Contes pour tous

Un nouveau documentaire sur la populaire série de films sera diffusé à compter de ce mardi 4 avril, sur la plateforme Vrai.



Réalisé par Jean-François Poisson (Marie-Soleil et Jean-Claude : Au-delà des étoiles, L’ordre du temple solaire), le film Il était une fois... les Contes pour tous fait un tour d’horizon des principaux films de la série, en donnant la parole à leurs artisans, dont les comédiens.

Ainsi, les Fanny Lauzier, Vincent Bolduc, Mahée Paiement et compagnie relatent de quelle façon leur expérience de tournage a façonné le reste de leur vie.



Les amateurs de cinéma qui ont vu et revu La guerre des tuques, La grenouille et la baleine, Pas de répit pour Mélanie, Les Aventuriers du timbre perdu, etc. verseront sans doute une petite larme de nostalgie en se rappelant ces beaux souvenirs.

Le Sac de Chips a eu la chance de visionner le docu Il était une fois... les Contes pour tous en primeur et voici 10 choses qu’on a apprises:

#1 - Rock Demers considérait qu’il avait été séduit par le scénario du Château de neige (qui allait devenir La guerre des tuques) en réaction à ce que lui avait dit un ami: «Tu veux t’en aller en production? Surtout, évite trois choses: une fille dans le rôle principal, la neige et un animal dans ton film».

#2 - Claude Jutra avait été pressenti pour être le réalisateur de La guerre des tuques, mais comme il commençait à avoir des problèmes de santé (il souffrait de la maladie d’Alzheimer), on lui avait préféré André Melançon.

#3 - La mouffette dans Bach et Bottine ne s'appelait pas Bottine dans la vraie vie. Elle s’appelait plutôt Poupoune.

#4 - C’est Rock Demers qui a convaincu le studio américain Paramount de sortir le film Bonnie & Clyde après l’avoir présenté au Festival des films du monde de Montréal.



#5 - Jessica Barker y révèle avoir passé une audition pour jouer dans La grenouille et la baleine, et qu’elle a vécu une immense déception quand elle a su qu’elle n’avait pas été choisie. Cependant, quand elle a vu Fanny Lauzier dans le rôle de Daphné, elle a été conquise.

#6 - Kesnamelly Neff, qui interprétait Florence dans Pas de répit pour Mélanie, y raconte que lors d’une tournée de promotion pour le film, des gens qui n’avaient jamais vu de personne noire lui touchaient la peau et les cheveux.



#7 - Pierre-Luc Brillant croit que c’est en raison de sa nonchalance qu’on lui a attribué le rôle de Charles dans Tirelire, combines et cie.

#8 - Avant même de tourner une seule scène de La grenouille et la baleine, Fanny Lauzier avait déjà été sélectionnée pour tenir le rôle principal dans Bye bye Chaperon rouge, mais on lui a caché cette information pendant tout le tournage.

#9 - Le scénario de La Championne avait dû être approuvé par Elena Ceausescu, vice-première ministre de la Roumanie et épouse du dictateur Nicolae Ceausescu, pour que le tournage puisse se dérouler dans ce pays est-européen avant la chute du Rideau de fer.

#10 - Jean Demers, photographe de plateau et fils de Rock, affirme avoir été empoisonné par des champignons non-comestibles en Roumanie, en représailles au fait qu’il était arrivé sans que les autorités soient prévenues.

Il était une fois... les Contes pour tous sera disponible à compter du 4 avril, sur la plateforme Vrai.

