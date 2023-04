Dwayne Johnson travaille sur l'adaptation en chair et en os de Moana

Dwayne Johnson développe une version en chair et en os du film d'animation à succès de 2016, Moana.

L'acteur, qui a fait la voix de Maui dans le dessin animé original, a fait une apparition surprise lors d'une réunion des actionnaires de Walt Disney Company lundi.

Il a annoncé que la «réinterprétation» était officiellement en cours de préparation.

«Je suis profondément ému et reconnaissant à l'idée de porter la belle histoire de Moana sur le grand écran en prise de vues réelles», a-t-il déclaré.

«Cette histoire est ma culture, et cette histoire est emblématique de la grâce et de la force guerrière de notre peuple. Je porte fièrement cette culture sur ma peau et dans mon âme, et cette occasion unique de retrouver Maui, inspirée par le mana et l'esprit de mon grand-père décédé, le grand chef Peter Maivia, me touche profondément. Je tiens à remercier mes partenaires de Disney pour leur engagement fort dans ce projet spécial, car il n'y a pas de meilleur moyen pour nous d'honorer l'histoire de notre peuple, notre passion et notre objectif que par le biais de la musique et de la danse, qui sont au cœur de ce que nous sommes en tant que peuple polynésien.»

Dwayne Johnson a indiqué qu'il apparaîtrait dans le nouveau film, et Auli'I Cravalho, qui a fait la voix du personnage principal, devrait également jouer un rôle.

«Moana a eu un impact profond sur l'idée que nous nous faisons des princesses Disney», a-t-elle expliqué. «La force et la persévérance de Moana sont une source d'inspiration pour les spectateurs du monde entier, pour moi et pour tous ceux qui ont contribué à lui donner vie. J'ai hâte de partager son histoire d'une toute nouvelle manière.»

Le film incarné par de vrais acteurs sera produit par Dwayne Johnson, Dany Garcia et Hiram Garcia via leur société Seven Bucks Productions et par Beau Flynn pour le compte de Flynn Picture Co.

