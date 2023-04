Les 5 chansons les plus cochonnes de Céline

Quand on pense à Céline Dion, le mot érotisme ne vient necessairement pas en tête.

Malgré le fait que la diva de Charlemagne n’a jamais eu à compter sur le sex-appeal pour vendre des records, une nombre insoupçonné de ses pièces sont particulièrement «horny».

Pour notre moment Céline de la semaine, nous avons décidé de vous présenter un palmarès des cinq chansons les plus libidineuses de la chanteuse.

Le Ballet

«Un coup d'oeil à son dos, ses hanches, quand s'efface le galantin

Un regard quand elle se penche et laisse deviner un sein

Elle sait déjà ses mains, les contours de sa bouche

Le cambré de ses reins, qu'elle a noté en douce

Car le ballet va s'animer»

Sur un air de soft jazz libidineux des années 90, Céline ne parle pas ici d’un ballet avec des tutus et des collants. Mais bien de la «danse» entre deux humains qui ressentent des sentiments érotiques l’un envers l’autre.

Alerte au divulgâcheur, ils font l’amour à la fin de la chanson.

C’est impressionnant que la pièce ait réussi à garder son sex-appeal malgré l’utilisation de mots pas sexys, comme galatin.

I Drove All Night

«I drove all night to get to you

Is that all right?

I drove all night crept in your room

Woke you from your sleep to make love to you

Is that all right?

I drove all night»

Faire de la route, c’est pas le fun. Surtout pas quand il fait noir. Si quelqu’un est prêt pour «driver all night» juste pour faire l’amour, ça témoigne de beaucoup.

On aimerait tous à un moment ou un autre que quelqu’un fasse preuve d’autant de désir envers nous.

La chanson avait, à la base, été écrite pour Roy Orbison. Un autre artiste qui ne dégage pas nécessairement le sexe.

It’s all coming back to me now

«There were moments of gold

And there were flashes of light

There were things I'd never do again

But then they'd always seemed right

There were nights of endless pleasure

It was more than any laws allow»

Ce succès écrit par Jim Steinman avait d’abord été interprété par le groupe Pandora’s Box et avait donné lieu à un des vidéoclips les plus étranges de l’histoire.

C’est probablement pourquoi la pièce a été mise aux oubliettes pendant de nombreuses années. Par contre, Céline a réussi à hisser cet hymne au désir, à la mélancolie et au regret au sommet des palmarès. Avec un vidéoclip moins étrange.

Lolita (Trop jeune pour aimer)

«Toutes ces nuits toute seule dans le noir

De ma chambre

À rêver que tu viens me prendre

Me feras-tu encore attendre des jours, des mois»

En 1889, le dramaturge irlandais Oscar Wilde a célèbrement écrit que «la vie imite l’art plus que l’art imite la vie».

Cette citation prend tout son sens quand on prend cette chanson enregistrée en 1987 à propos du fait qu’une Céline de 19 ans fantasme à propos d’un homme plus vieux.

On n’a pu affaire à la même Céline qui a chanté pour le Pape, ça c’est sûr.

Halfway To Heaven

«I don't want to give my life in moderation (baby no)

I'm prepared to give myself up to temptation, it's time

I could use a little love and inspiration (baby now)

Come and share the joy and join the celebration

It's time»

Cette chanson pourrait jouer dans un film sexy des années 90, où on voit des mains de femmes avec de longs ongles rouges glisser lentement sur un chest musclé et huileux de monsieur, dans un lit avec des draps rouges en satin.

Mention Honorable: Ziggy (Un garçon pas comme les autres)

Oui, cette chanson parle de désir, mais malheureusement pour Céline, il n’est pas mutuel...

Aussi sur le Sac de chips:

s

s