Les Québécois ont toujours aimé les hommes déguisés en femmes

Alors que plusieurs semblent très fâchés du fait que des messieurs gagnent leurs vies en se déguisant en madame, nous voulons vous rappeler que ça fait longtemps que ça existe.



Nous n’utiliserons pas le sujet amené «Depuis la nuit des temps» parce que nous n’étions pas là quand le jour s’est levé sur la civilisation, mais ça fait un pas pire boutte que des hommes divertissent les foules en revêtant un costume du meilleur des deux sexes.

Lisez un livre d’histoire et vous allez en trouver. De notre côté, nous nous sommes seulement attardés à la culture populaire québécoise des 30 dernières années, et nous avons recensé plusieurs exemples d’acteurs ou d’humoristes qui ont enfilé des robes et des perruques pour amuser le public.



Et ne nous écrivez pas pour nous dire «Ce n’est pas la même chose», parce que c’est littéralement la même chose.

Moman, interprétée par Serge Thériault

De 1993 à 1998, chaque lundi soir, des millions de Québécois s'asseyaient devant leur télé pour retrouver la famille Paré. Jacqueline, la matriarche du clan était interprétée avec brio par Serge Thériault. Claude Meunier a déjà dit en entrevue que le succès de la série était dû en grande partie au jeu de comédien extraordinaire de son collaborateur de longue date.

Priscilla, interprétée par Jean-Michel Anctil

Jean-Michel Anctil s’est fait connaître pour plusieurs de ses personnages (dont Râteau), mais c’est sans contredit Priscilla qui, avec ses tenues scintillantes, ses coiffures extravagantes et...sa diction particulière, a propulsé sa carrière à un autre niveau.

Madame Brossard de Brossard, interprétée par Guy A. Lepage

Parmi tous les personnages interprétés par Guy A. Lepage, à part celui d’animateur de Tout le monde en parle, celui qui lui a le plus collé à la peau est définitivement celui de la dame d’âge mûr. La banlieusarde un peu naïve a laissé sa marque avec son inoubliable «Oui allô?».

Brenda Montgomery, interprétée par Marc Labrèche

Dans Le coeur a ses raisons, Marc Labrèche interprétait une panoplie de personnages dont celui de Brenda Montgomery. On vous épargne la description de celle-ci pour cause de complexité, mais on vous invite à aller jeter un coup d’oeil à l’organigramme de la famille Montgomery sur la page Wikipédia de l’émission.

Madame Tontonski, interprétée par Bruno Blanchet

Ce n’est pas le seul personnage féminin créé par l’humoriste. Son personnage de Anne-Marie Losique a connu tellement de succès qu’on a par la suite décidé d’en faire une vraie personne.

Madame Lebrun, interprétée par Benoît Brière

Ayant déjà enfilé un habit de madame dans ses mythiques publicités de Bell, Benoît Brière a ressorti sa perruque de l’armoire pour interpréter Madame Lebrun dans le sitcom du même nom. C’est une adaptation québécoise de la populaire série britannique Mrs. Brown's Boys. Benoît Brière participe aussi au balado Bienvenue chez Madame Lebrun où il reprend le rôle. C’est drôle de penser que Benoît Brière sait ce qu’est un balado.

Colette par Pierre Brassard

Parmi tous les projets de Pierre Brassard qui sont aujourd’hui oubliés figure l’émission Politiquement Colette. Dans le talk-show, diffusé en 1996 sur les ondes de TVA, l’ancien Bleu Poudre recevait ses invités en incarnant la très élégante Colette. Ça peut sembler étrange, mais c’est quand même moins étrange que l’émission où Claude Legault jouait le bon dieu.

