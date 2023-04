Des paroles de chansons de La petite sirène ont été adaptées pour parler de consentement

Dans les années 1980, le studio d’animation Disney était dans une période creuse. Certains craignaient même pour l’avenir du studio.

Par contre, en 1989, un film mettant en vedette une sirène rouquine et ses amis les animaux marins a réussi à sortir la compagnie du trou. Dans les années suivantes, Disney a produit certains des films les plus marquants de son catalogue.

Même si le dessin animé La petite sirène est aujourd’hui considéré comme un classique, certains des thèmes exploités dans le film ont mal vieilli. On peut même dire qu’ils étaient déjà rétrogrades à l’époque. (Tsé, abandonner ce qui la rend spéciale, sa famille et ses amis pour suivre un gars à qui elle n’a jamais parlé?)

Quand Disney a décidé de faire une nouvelle adaptation du compte célèbre d’Hans Christian Andersen, a fait face à certains défis.

Dans une récente entrevue accordée à Vanity Fair, le légendaire compositeur Alan Menken a évoqué que des paroles de certaines chansons ont été adaptées pour refléter les valeurs de d’aujourd’hui.

«On a modifié certaines paroles dans Kiss the Girl» parce qu’il était proposé que le prince Éric embrasse Ariel de force.»

Yes, you want her / Look at her, you know you do / Possible she want you too, there is one way to ask her / It don't take a word, not a single word / Go on and kiss the girl

L’homme de 73 ans a aussi évoqué que Poor Unfortunate Souls avait subi quelques modifications.

«On a fait des révisions à certains passages qui évoquent que les filles ne devraient pas pouvoir communiquer leurs opinions.»

La nouvelle version de The Little Mermaid qui prendra l’affiche le 26 mai prochain, le jour du 100e anniversaire, avait suscité la colère de certains groupes identitaires quand ils ont annoncé que le rôle d’Ariel allait être joué par Halle Bailey, une actrice noire.

