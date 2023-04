Il existe un minuscule lien entre Paul McCartney et «La guerre des tuques», et ça implique Harvey Weinstein

Aussi étrange que ça puisse paraître, un lien ténu rattache le classique hivernal du cinéma québécois au musicien fondateur des Beatles.

En début de semaine, nous nous sommes excités, au Sac de Chips, de la diffusion du documentaire Il était une fois... les Contes pour tous sur la plateforme Vrai.

Nous avons visionné le film avec un grand intérêt et nous avons appris plein de choses fascinantes que nous avons partagées avec vous.

Cependant, un léger détail a piqué notre curiosité à un point tel que nous avons voulu en savoir plus.

Nos yeux de lynx ont en effet remarqué qu’à 1:04:46 de l’émission, on pouvait voir ceci:

Courtoisie Vrai

En voyant une telle image, notre cerveau s’est posé mille et une questions.



Paul McCartney pourrait-il avoir composé de la musique pour la version américaine de La guerre des tuques?

On savait que The Dog Who Stopped The War était le nom de la version anglaise du film, mais Sir Paul en était-il le Nathalie Simard?

Comme des complotistes en quête de vérité, on a fait nos recherches.

La réponse à nos interrogations nous est venue de Sacha Sojic, administrateur des Productions La Fête, la boîte qui avait été fondée par Rock Demers et qui est aujourd’hui la propriété de Dominic James.



«Au milieu des années 80, la version anglaise de La guerre des tuques avait été distribuée aux États-Unis par Miramax (sous le titre The Dog Who Stopped the War). Au moment de sortir le film en salles, les frères Weinstein ont décidé d’y inclure le court-métrage Rupert and the Frog Song, écrit et produit par Paul McCartney, dont les Weinstein venaient d’acquérir les droits.

La guerre des tuques a donc fait sa carrière américaine en salles précédé de ce court-métrage, lequel apparaissait aussi sur le poster officiel de Miramax (voir image plus bas). La bobine qui apparaît dans le documentaire des Contes pour tous est une des copies 35mm du court-métrage qui nous avaient été fournies par Miramax à cette époque. Voilà à quoi se résume le lien avec Sir Paul», nous a indiqué Sojic.

Courtoisie Productions La Fête



Ceux qui ont vu le documentaire savent déjà que Rock Demers entretenait des liens d’affaires avec Harvey Weinstein, qui est aujourd’hui tombé dans la disgrâce à la suite de multiples accusations d’inconduite sexuelle et de verdicts de culpabilité dans des affaires de viol.

Il purge présentement deux peines de prison consécutives, de 23 et 16 ans respectivement.

Demers avait cependant été floué par l’ancien «roi» d’Hollywood et n’avait pas les moyens de s’attaquer à lui judiciairement.



Quant au court-métrage de Paul McCartney, disons que c’est plus une «curiosité» qu’un chef-d’oeuvre.

Il est disponible sur YouTube.



Alors voilà, Paul McCartney a fait son court-métrage d’animation; Rock Demers et André Melançon ont fait le film-culte que l’on connaît tous; et Harvey et Bob Weinstein les ont présentés ensemble au public américain.

