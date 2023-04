L’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans nos vies.

Cependant, après quelques essais, on a réalisé que ses connaissances en matière de culture québécoise laissaient à désirer.

On a donc décidé de la mettre à l’épreuve en demandant à ChatGPT quelles étaient les 10 meilleures tounes québécoises.

Sa réponse fut...couci-couça.

La voici:



(nos commentaires sont en italique)

«Le Tour de l'île» de Jean-Pierre Ferland - Cette chanson raconte l'histoire d'un homme qui parcourt Montréal à vélo et décrit la ville et ses habitants avec poésie et humour.

Ouf. On ne sait pas trop quoi répondre à ça. Évidemment, Le tour de l’île de Félix est un classique. Par contre, celle de Jean-Pierre Ferland à propos de quelqu’un en vélo à Montréal... on ne la connaît pas.

«Le Blues du Businessman» de Claude Dubois - Cette chanson est considérée comme un classique du rock québécois et est connue pour son refrain accrocheur et mélodieux.

Oui, 10/10. C’est une des plus grandes chansons pop de l’histoire du Québec. Elle mérite sa place sur cette liste.

«La Complainte du phoque en Alaska» de Beau Dommage - Cette chanson emblématique de la culture québécoise a été écrite par le groupe Beau Dommage et raconte l'histoire d'un phoque en Alaska qui ne peut plus respirer à cause de la pollution.

Grosse toune. Cependant, le robot semble avoir des difficultés en compréhension de lecture.

«Un peu plus haut, un peu plus loin» de Ginette Reno - Cette chanson a été écrite pour les Jeux olympiques de Montréal en 1976 et est devenue un hymne de motivation pour les Québécois.



Le chat qui a pété est encore un peu dans le champ. À notre connaissance, la pièce a été interprétée pour la première fois, en 1969, par Jean-Pierre Ferland, avant d’être reprise par Ginette Reno à l’occasion de la Fête nationale en 1975. Mais c’est vrai que c’est une chanson motivante.

«Pour un instant» de Harmonium - Cette chanson est considérée comme l'une des plus grandes chansons de rock progressif du Québec et est connue pour ses paroles poétiques et sa mélodie complexe.

Le robot n’a pas tort, mais c’est rare que quelqu’un spécifie qu’il aime une chanson en raison de «ses paroles poétiques et sa mélodie complexe». Ça sonne vraiment comme un robot qui essaie de comprendre les émotions humaines.

«L'Amour est sans pitié» de Daniel Bélanger - Cette chanson est devenue un classique de la musique québécoise et est connue pour sa mélodie accrocheuse et son refrain répétitif.



Peut-être que le robot de ChatGPT était sur Napster au début des années 2000 et qu’il a téléchargé illégalement des pièces qui étaient mal nommées. On présume qu’il a aussi Red Red Wine de Bob Marley et Smoke On The Water de Led Zeppelin, deux grands classiques de cette ère, dans sa discothèque.

«Sauvez mon âme» de Luc De Larochellière - Cette chanson est considérée comme un classique de la musique pop rock québécoise et est connue pour sa mélodie entraînante et ses paroles profondes.



Voir notre petit paragraphe sur Pour un instant.

«Le Diable à quatre» de Robert Charlebois - Cette chanson est devenue un hymne de la culture québécoise et est connue pour ses paroles satiriques et son rythme entraînant.

OK, là ChatGPT nous niaise ben raide. On sait pas pantoute de quoi il parle.

«Je suis malade» de Serge Lama (adaptation de la version originale par Alice Dona) - Cette chanson est devenue un classique de la musique francophone et a été adaptée en français québécois par la chanteuse québécoise Marie-Chantal Toupin.

On pense que notre ami artificiel confond Marie-Chantal Toupin et Lara Fabian. C’est sans doute la première fois dans l’histoire que cela se produit.

«Le Temps des cathédrales» de Bruno Pelletier (adaptation de la version originale de Luc Plamondon et Riccardo Cocciante) - Cette chanson est tirée de la comédie musicale Notre-Dame de Paris et est devenue un classique de la musique francophone. Bruno Pelletier a enregistré la version québécoise de la chanson.

C’est pas entièrement faux, mais ça laisse sous-entendre que la version du beau Bruno n’est pas la version originale. Mais bon, vous savez ce qu’on dit: il est venu le temps de vous quitter, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, faire écrire son histoire par une intelligence artificielle.

