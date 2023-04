Noémie Dufresne cherche un gars pour tourner avec elle dans une vidéo OnlyFans et elle organise des auditions

L’influenceuse Noémie Dufresne, qui est passée du côté obscur de la force en février 2021, se dit maintenant prête à tourner des scènes pour adultes avec un homme.



Dans une vidéo Instagram publiée jeudi, celle qui fut jadis connue comme la «Kylie Jenner du Québec» affirme vouloir «trouver un gars f*cking chaud...et gentil» pour l’accompagner dans ses aventures charnelles disponibles moyennant un abonnement mensuel.

Aidée par les trois co-animateurs du balado Prends un break, auquel elle a récemment participé, elle lance le concours The Only One, à l’issue duquel un heureux élu aura la chance de passer un moment plus ou moins intime en sa compagnie et de gagner 5000$.

«Durant la compétition, les candidats devront s’affronter des épreuves afin de trouver l’homme qui va conquérir le coeur de la délicieuse Noémie», apprend-on tandis qu’apparaissent des pictogrammes d’un cerveau et d’un bonhomme qui court, ce qui laisse sous-entendre que des épreuves physiques et mentales seront organisées.

On nous annonce aussi que les auditions seront filmées et publiées sur la chaîne YouTube JNT Productions.

Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur le site internet de la principale intéressée et de soumettre le formulaire.

Bonne chance à tous.

