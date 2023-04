Voyez Debbie Lynch-White interpréter l’hymne national du Canada à l’occasion de la Soirée de la Fierté au Centre Bell

Nous tenons à remercier Debbie Lynch-White pour son interprétation des hymnes nationaux avant le début du match!



We want to thank actress Debbie Lynch-White for singing the national anthems prior to puck drop!#GoHabsGo | #LeHockeyEstPourToutLeMonde | #HockeyIsForEveryone pic.twitter.com/OPFFbZKMjo