Halle Berry pose nue à 56 ans et rétorque à ceux qui la critiquent

L'actrice Halle Berry s'est défendue face au troll qui avait critiqué la photo d'elle nue qu'elle a publiée.

La star de Moonfall avait partagé samedi une photo d'elle dénudée en train de boire du vin sur Instagram et Twitter avec la légende «Je fais ce que je veux».

Un troll a alors repartagé la photo avec une autre légende plus désobligeante.

«Imaginez que vous ayez la cinquantaine, que vous postiez encore des photos de vous nue pour attirer l'attention alors que vous êtes en ménopause et que vous devriez être en train de vous détendre avec vos petits-enfants», a écrit l'internaute. «Vieillir dignement n'existe plus.»

Halle Berry a répondu à son détracteur : «Saviez-vous que le cœur d'une crevette se trouve dans sa tête?»

Lors d'une précédente interview avec le magazine AARP, l'actrice avait fait part de ses réflexions sur le vieillissement et la beauté.

«Nous allons tous vieillir... Notre peau va se flétrir et notre apparence va changer», a-t-elle déclaré au magazine en janvier dernier. «Je vois mon visage et mon corps évoluer, mais je n'ai jamais mis tous mes œufs dans ce panier. J'ai toujours su que la beauté était plus profonde que le corps physique avec lequel on se déplace.»

