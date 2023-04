Un homme se fracture le phallus en pratiquant une position «amoureuse» dangereuse et doit être hospitalisé

L’amour, ça fait mal.



Mais généralement, ça fait mal après la fin d’une relation, qu’elle soit amoureuse ou sexuelle.

• À lire aussi: «My Massive C*ck»: une nouvelle émission se penche sur les hauts et les bas d’hommes dotés d’engins surdimensionnés

• À lire aussi: Un homme s’est brisé le pénis verticalement en faisant l’amour



Si ça fait mal «pendant», c’est qu’il y a quelque chose qui cloche.



Malheureusement pour un Indonésien de 37 ans, ça a fait mal «pendant», selon ce qui est écrit dans la revue scientifique Urology Case Reports.

«Nous rapportons le cas d'un homme de 37 ans qui s'est plaint d'une douleur aiguë et d'une détumescence rapide après avoir entendu un craquement lors d'un rapport sexuel», peut-on lire dans le résumé de l’étude.



Le mot «détumescence» signifie, pour ceux qui ne l’auraient pas compris, que le monsieur a débandé rapidement.

• À lire aussi: Voici enfin la meilleure position à prendre si vous voulez atteindre l’orgasme féminin

«Le patient présente également un écoulement méatique sanglant et des difficultés à uriner. Un signe typique de “difformité de l'aubergine” était présent. Des ruptures de corps péniens et des lésions urétrales ont été révélées lors d'une intervention chirurgicale immédiate», précise-t-on par la suite.



À ce stade-ci, des frissons de désarroi ont probablement déjà parcouru votre colonne vertébrale, si vous êtes un homme.



Mais le pire, c’est qu’IL Y A DES PHOTOS! (sur le site dont nous vous avons procuré un lien un peu plus haut... Aucune chance que nous les publiions ici!)



Selon ce que rapporte le New York Post, c’est en pratiquant la position sexuelle baptisée «Reverse Cowgirl» (dans laquelle la femme est par-dessus l’homme, lui faisant dos) que le drame s’est produit.

Cette position est particulière propice aux fractures péniennes, comme nous l’indiquions en octobre 2021.

• À lire aussi: Un médecin dévoile quelle est la position sexuelle qui cause le plus de fractures du pénis



Le docteur Karan Raj avait expliqué, à l’époque, que «s’il y a une poussée erratique ou si les mouvements des deux corps ne sont pas synchronisés, cela pourrait faire en sorte que le pepperoni du monsieur glisse à l’extérieur et se fasse écraser par l’os pubien de la madame».



En ce qui concerne notre pauvre Indonésien au pénis tuméfié, il a pu subir une chirurgie pour réparer son membre fracturé.

L’opération au cours de laquelle son urètre fut recousue s’est déroulée sans incident.

«Un mois après la chirurgie, le patient avait une bonne fonction érectile et mictionnelle», nous dit Urology Case Reports.

L’histoire ne dit pas s’il a pu recommencer l’équitation avec sa partenaire.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s