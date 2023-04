Guillaume Latendresse lâche une flatulence malodorante à La Poche Bleue et ça engendre le chaos pendant l’enregistrement

L’ancien numéro 84 du Tricolore s’est laissé aller, en direct pendant l'enregistrement de son balado avec Maxim Lapierre.



Les inconditionnels de La Poche Bleue ont sans doute déjà vu ce segment, mais puisqu’il a été publié, en extrait, sur les réseaux sociaux somme toute récemment, nous nous permettons de le repartager au plus grand nombre...

Alors que la chronique de Marie-Ève Dicaire tirait à sa fin lors d’un récent épisode du populaire podcast des deux anciens joueurs du Canadien Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse, ce dernier a fait fi des règles de la bienséance en évacuant un gaz aux propriétés nauséabondes.

Incapable de garder son calme, et surtout, incapable de contenir la propagation de la bombe fétide qu’il venait de larguer dans le studio d’enregistrement, Latendresse a pouffé de rire en rougissant, pendant que Lapierre subissait les effets néfastes de la pétarade méphitique et que Dicaire ne comprenait rien de ce qui se passait puisqu’elle n’était pas en studio avec les deux joyeux lurons.



La boxeuse qui a récemment accroché ses gants a finalement réalisé ce qui se passait quand Lapierre a ordonné à Latendresse de retourner «les oeufs à la coque».



Le chaos s’est ensuite confortablement installé pendant une bonne minute, avant que Dicaire ne puisse poursuivre sa chronique.

Malheureusement, comme c’est souvent le cas lors des gros séismes, il y a eu des répliques, c’est-à-dire des secousses sismiques de moindre importance à la suite du tremblement de terre initial.



«Sacrament, Guillaume, as-tu fini de péter?», a-t-elle été obligée de lancer au hockeyeur aux prises avec une situation intestinale pestilentielle.



Au moins, ça a donné un bon spectacle!

