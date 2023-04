L'île de l'amour: voici tout ce que vous devez savoir sur les deux nouveaux Insulaires qui pourrait briser plusieurs couples dès ce soir

Coup de théâtre à Las Terrenas!

Est-ce que Destiny est vraiment partie pour de bon? On ne croit pas...

L’épisode de mercredi soir nous a laissés sur une note plutôt négative, alors que Destiny s’est fait demander de quitter la villa à la suite de la première cérémonie de la flamme.

Pour ceux qui auraient aimé voir Destiny poursuivre son aventure, attendez un peu, ce n’est pas terminé.

Deux nouveaux Insulaires feront leur entrée et ça s’annonce très chaud pour la suite.

Disons que ça risque de se faire aller la langue ce soir!

L’équipe du Sac de Chips s’est encore une fois amusée à fouiller les réseaux sociaux des nouveaux prétendants de l’île de l’amour pour en savoir un peu plus sur eux.

Stanley

Âge: 28 ans

Ville: Montréal

Occupation: Kinésiologue

Cet adonis haïtien a une passion pour l'entrainement... et ça paraît. Il a d'ailleurs un compte TikTok où il publie des vidéos d'entrainement.

Lorsqu'il ne donne pas des cours privés ou qu'il n'est pas dans une salle de gym, Stanley joue au hockey-balle et il rêve de remporter un championnat pour l'équipe d'Haïti. Il participe aussi à des compétitions d'Homme fort.

Il est prêt à trouver une relation stable, lui qui a déjà été marié auparavant.

Gabriele

Âge: 25 ans

Ville: Montréal

Occupation: Propriétaire de gym privé

On y repassera pour l'originalité, mais l'italien de 25 ans est (lui aussi) un amoureux du gym. C'est d'ailleurs difficile de trouver autre chose qu'une vidéo d'entraînement parmi ses 274 publications sur Instagram.

Gabriele le dit lui-même: il était nerd au secondaire et il a mis du temps pour avoir du succès avec les femmes. On pense que ça concorde avec ses débuts au gym...

Le séducteur italien est prêt à rencontrer l'amour en République dominicaine.

On en saura plus sur ces nouveaux Insulaires dans les prochains jours, alors que l'aventure de l'île de l'amour risque d'être de plus en plus croustillante!

Pour voir ou revoir les épisodes de l'île de l'amour, rendez-vous sur TVA+.

